Banco Bradesco: Was bedeutet das für den Kurs?

Banco Bradesco weist am 20.04.2020, 02:00 Uhr einen Kurs von 3.85 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Banken" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Banco Bradesco wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das Kursziel für die Aktie der Banco Bradesco liegt im Mittel wiederum bei 8,04 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 3,85 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 108,83 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Banco Bradesco insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Banco Bradesco mit einem Wert von 6,63 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 21,57 , womit sich ein Abstand von 69 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Banco Bradesco hat mit einer Dividendenrendite von 0,2 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.94%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -2,74. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Banco Bradesco-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.