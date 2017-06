Banco Bilbao Vizcaya übertrifft die Erwartungen!

Liebe Leser,

die BBVA konnte im 1. Quartal die Erwartungen übertreffen. Gute Geschäfte in Mexiko schoben das Geldhaus an. Die Einnahmen legten um 10,3% auf 6,4 Mrd €, zu und der Nettogewinn kletterte um 70% auf 1,2 Mrd €. Der Branchenzweite in Spanien hinter Santander profitierte angesichts des konjunkturellen Aufschwungs auch von einem verbesserten Kreditgeschäft sowie von Sondererlösen nach dem Verkauf von Beteiligungen in China. In Mexiko hellte sich die Lage für die BBVA auf.

Die BBVA hat ihren Anteil an der Turkiye Garanti Bank auf knapp 50% aufgestockt

Hier erhöhte sich der Gewinn um knapp ein Fünftel, nachdem er im Schlussquartal 2016 noch um 6% gefallen war. Das Land steht für 40% des Gewinns. Nach der Wahl von Trump zum Präsidenten war der Kurs des Peso zum Dollar eingebrochen, weil Trump mit einem Handelskrieg und einer Mauer an der Grenze drohte. Eine solche Politik würde das Mexiko-Geschäft beeinträchtigen, hatte das BBVA Management noch im Februar gewarnt.

Seit Mitte Januar hat sich der Peso aber wieder erholt, weil mittlerweile moderatere Töne aus Washington kommen. Die BBVA hat ihren Anteil an der Turkiye Garanti Bank auf knapp 50% aufgestockt. Für umgerechnet 859 Mio € wurden weitere 9,95% an der nach Marktwert größten türkischen Bank übernommen. Verkäufer war die Dogus Group, die nur noch 0,05% an Garanti hält. Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Für die BBVA war es eine gute Gelegenheit, den Anteil zu attraktiven Bedingungen zu erhöhen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.