Banco Bilbao Vizcaya Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die globale Ausrichtung der BBVA zahlt sich aus. Schwierigkeiten in einigen Märkten stehen großen Chancen in anderen Gebieten gegenüber. Durch die voranschreitende Digitalisierung in allen Geschäftsbereichen konnten zudem mehr Kunden durch weniger Mitarbeiter bedient werden. Während Filialen im Zuge der Sparmaßnahmen geschlossen werden, wird das Netz an Geldautomaten immer dichter. Insgesamt steigerte die BBVA den Umsatz in den ersten 9 Monaten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung