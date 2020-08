Banc Of California: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "BANC OF CALIFORNIA":

An der Börse New York notiert die Aktie Banc Of California am 31.08.2020, 21:04 Uhr, mit dem Kurs von 11.13 USD. Die Aktie der Banc Of California wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Banc Of California nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 55,19 ist die Aktie von Banc Of California auf Basis der heutigen Notierungen 166 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (20,79) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Dividende: Derzeit schüttet Banc Of California niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 1,01 Prozentpunkte (2,03 % gegenüber 3,04 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Banc Of California als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Banc Of California vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 9,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -15,71 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 11,27 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

