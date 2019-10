Der Bananensprayer Thomas Baumgärtel zeigt die größte Street-Art-Show Deutschlands (FOTO)

Köln (ots) -Thomas Baumgärtel ist der bekannteste deutscheStreet-Art-Künstler. Seit den 1980er Jahren ist der Künstler mitSpraydose und Schablone weltweit unterwegs und hat die Banane zumKultobjekt erhoben. Für die Kölner Ausstellung GERMAN URBAN POP ARThat Baumgärtel überdimensional große Sprayarbeiten angefertigt, unteranderem Portraits von Greta Thunberg, Angela Merkel, Joshua Wong, XiJinping und Recep Tayyip Erdogan. Die überwiegend neuen Bilder undObjekte seiner Street Art-Show verstehen sich als politischeStatements in Bezug auf die Klimadebatte, für den Erhalt derDemokratie und die Freiheit der Kunst.Das Werk des international bekannten Künstlers Thomas Baumgärtelwäre ohne sein gesellschaftliches und politisches Engagementundenkbar. Nach wie vor prangert er mit den Mitteln seiner KunstMissstände an. Und der Kölner Künstler scheut auch Kontroversennicht. Diesem wesentlichen Aspekt seines Schaffens trägt auch seinegrößte Bananensprayer-Show GERMAN URBAN POP ART Rechnung. ThomasBaumgärtel betont: "Mein zentrales Thema ist die kritischeAuseinandersetzung mit Diktaturen und Autokratien. Wir leben inallgemein unruhigen Zeiten; weshalb ich in meiner Ausstellungdeutlich Position zur Flüchtlingskrise und Klimakatastrophe beziehe."Street- und Pop-Art als museales Konzept auf 2.500 m²Thomas Baumgärtel hat eine Vorliebe für stillgelegteIndustriegelände als Wirkungsstätte. Die eigentlich kunstferne Halle64 im Kölner LeskanPark verweist in ihrer Umwandlung auf dieKunstpräsentation von morgen. Mehr als 300 großformatige Werke, meisteigens für GERMAN URBAN POP ART angefertigte Arbeiten und Objekte,sind in der Street Art-Show kuratiert, wie die 18 Tonnen schwerehistorische Lok V 15 1001 mit dem Aufruf `Bahnfahren istKlimaschutz´. Auch das Werk der jungen Klima-Aktivistin GretaThunberg, ein 3,17 Meter großes Porträt namens `Im CO2 Regen´, istein Aufruf zu mehr Klimaschutz. Die politische Brisanz der Fridaysfor Future-Bewegung nimmt der Künstler in den Farben der deutschenNationalflagge auf. In der Tat: Deutschland, seine Historie und das(Selbst)Bild, das ihm anhaftet, war immer ein Kernsujet inBaumgärtels Kunst. Ein weiteres Schlüsselwerk von 2019 ist MutterMerkel. Der Blick der amtierenden Bundeskanzlerin ist ebensooptimistisch wie der damit verbundene Slogan `Wir schaffen das!´.Dagegen spricht die übermächtige Anzahl von Gegenstimmen im gelbenHintergrund: Die schaffen uns! Es ist Ausdruck der Angst der Vielen.International wird es bei den Porträts von Hong Kong-Aktivist JoshuaWong mit gelbem Schirm. Das mehr als drei Meter hohe Werk hängtdirekt neben Chinas Ministerpräsident Li Keqiang, der genüsslich ineinen Apfel beißt - über ihm steht der Aufruf `Demokraten essenBananen´.Thomas Baumgärtel ist glücklich: "Es ist der Hammer, wir holen denurbanen Raum nach Köln-Dellbrück!" Keine Frage: GERMAN URBAN POP ARTmarkiert den Höhepunkt seines aktuellen Ausstellungszyklus 2019/2020mit 25 Einzelausstellungen in Museen, Galerien und Institutionen. Unddie größte Street-Art-Show Deutschlands gehört zu den Top 10Highlight-Orten bei der 20. Museumsnacht Köln am 2. November 2019:www.bananensprayer.deGERMAN URBAN POP ART ist eine Ausstellung in Kooperation mit30works Galerie Köln und dem Kölnischen Stadtmuseum unterSchirmherrschaft von Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der StadtKöln.Pressekontakt:Kirsten ReinhardtVeranstaltungs-PR & PressebüroSiegburger Str. 23350679 KölnTel.: 0221 643070-41Mail: presse@kirsten-reinhardt.deWeb: http://kirsten-reinhardt.de/Original-Content von: Bananensprayer Thomas Baumgärtel, übermittelt durch news aktuell