Bananenpflanze ist Zimmerpflanze des Monats April / Bananenpflanzen für ein energetisches Interieur (FOTO)

Mit der Bananenpflanze verwandeln sich die eigenen vier Wände imNu in einen Ort, der vor Energie nur so sprüht. Die Zimmerpflanze desMonats April bringt den perfekten Ausgleich zu grafischen Effektenund großzügigen, satten Farbflächen.Die vor allem für ihre süßen, gelben Früchte bekannteBananenpflanze eignet sich in unseren Breiten hervorragend alsdekorative Indoor-Pflanze. Die saftig-grünen und ausladenden Blätterder Zimmerpflanze des Monats April bringen Frische und einen Hauchvon Tropenatmosphäre in die eigenen vier Wände.Im Trend "Energise" wird die Bananenpflanze sportiv und dynamischinszeniert, denn das Interieur sprüht geradezu vor Lebenskraft. DieGrundfarben Rot, Blau, Gelb und Grün spielen die Hauptrolle und dieausladenden Blätter der Bananenpflanze sorgen dabei für denentspannenden Ausgleich. So hat das Interieur eine energetische undgleichzeitig harmonische Wirkung. Im Trend "Energise" wird dertropische Grünling in zylinderförmigen oder quadratischen Töpfen insatten Farbtönen platziert. Grafischen Effekte und kraftvolleElemente in Form von Streifen und Pfeilen machen den Pflanztopf im"Energise"-Look perfekt. Spielerische Komponenten wie Bälle oderNetzstrukturen lockern das Gesamtbild auf. Auch das Rennrad imRetro-Stil zieht ein und dient damit als Sportgerät und Design-Objektgleichermaßen. Besonders mutige Einrichtungskünstler ersetzenherkömmliche Teppiche sogar mit Kunstrasen.Die ursprünglich aus Südostasien und Australien stammendeBananenpflanze liebt Tageslicht und gedeiht daher besonders gut anhellen oder halbschattigen Standorten. In feuchten Räumen mit hoherLuftfeuchtigkeit fühlt sich die Zimmerpflanze am wohlsten. Da sieaufgrund ihrer großen Blätter viel Wasser verdunstet, sollte sieregelmäßig besprüht und die Erde stets feucht gehalten werden. DieBanane gehört zu den schnellwachsenden Zimmerpflanzen und freut sichdaher das ganze Jahr über wöchentliche Düngergaben. Sollte sie überihren Standort hinaus wachsen, kann ein Teil der Unterstämme entferntwerden, sodass sich wieder frische Seitentriebe entwickeln. Trotzihrer stattlichen Größe ist beim Umgang mit der Bananenpflanzebesonders viel Achtsamkeit gefragt, denn die großen Blätter sind sehrfragil und brechen schnell ab.Informationen und Pflegetipps zur Bananenpflanze und anderenZimmerpflanzen gibt es auf http://www.pflanzenfreude.de und aufhttp://www.facebook.com/diepflanzenfreude.