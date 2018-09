Banana Fairday 2018: Verbraucher wünschen sich 100 Prozent Fairtrade-Bananen bei Edeka, REWE und Aldi (FOTO)

Köln (ots) -- Bei der großen Abschlussveranstaltung zum Banana Fairday auf demKölner Heumarkt präsentierte TransFair e.V. die HandelsketteEdeka als Sieger des Online-Votings "Welcher Supermarkt soll auf100 Prozent Fairtrade-Bananen umstellen", REWE und Aldi folgenauf den Plätzen 2 und 3- Bereits am Mittwoch kündigte Lidl an, als erster Supermarkt inDeutschland sein Bananen-Sortiment komplett auf Fairtradeumzustellen.- Mit bundesweiten Aktionen machte TransFair im Rahmen derBananen-Kampagne zwei Wochen lang Verbraucher*innen auf dieMissstände im Bananenhandel aufmerksam.Heute fand die große Bananen-Kampagne von TransFair auf dem KölnerHeumarkt mit dem Banana Fairday ihren Abschluss. Vor Besucher*innenpräsentierte Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender von TransFair, dasErgebnis des Online-Votings zur Bananen-Kampagne: 28 Prozent derVerbraucher*innen wünschen sich von der Supermarkt-Kette Edeka eineKomplettumstellung des Bananen-Sortiments auf 100 Prozent Fairtrade.Die Plätze zwei und drei gingen an REWE und Aldi.Vorbild LidlEin klares Signal des Handels für Fairtrade war schon am Mittwochvon Lidl ausgegangen: Der Lebensmittel-Discounter kündigte an, alserster Supermarkt in Deutschland ab Mitte Oktober schrittweise inallen Filialen nur noch fair gehandelte Bananen anzubieten. DieterOverath zeigte sich erfreut: "Dass mit Lidl ein erster großer Akteurdiesen wichtigen Schritt in Richtung Fairtrade gemacht hat, ist eingutes Zeichen und wird als Beispiel hoffentlich Schule machen. Alsnächstes werden wir auf Edeka, REWE und Aldi zugehen, um über dieUmstellung auf Fairtrade-Bananen zu sprechen. Wir stehen aber erst amAnfang einer dringend nötigen Umstellung und hoffen, dass unsereKampagne noch mehr Händler erreichen und motivieren kann."Die faire Banane interaktiv erlebenBeim Banana Fairday auf dem Heumarkt lockte ein Marktstand mitvermeintlichen Billig-Bananen Passant*innen an, die dann durchFairtrade-Mitarbeiter und Mitmach-Aktionen zu den prekärenArbeitsbedingungen im Bananenhandel informiert wurden. Derkolumbianische Bananenkleinbauer Richard Padilla Duran sowie WillyParedes, Fairtrade-Koordinator im Produzentennetzwerk CLAC in Peru,informierten aus erster Hand über die Wirkung des fairen Handels. Inden zurückliegenden zwei Wochen hatte TransFair Schulen, Städte undweitere engagierte Unterstützer*innen zu lokalen Aktionen aufgerufen,um auf die Missstände im Bananenhandel hinzuweisen. In Berlin,Bremen, München, Hamburg, Saarbrücken, Leipzig, Frankfurt, Stuttgartund Dortmund waren als Bananen kostümierte Promoter*innen aufzentralen Plätzen unterwegs und machten Passantinnen und Passantenauf den Banana Fairday aufmerksam.Der Handel hat es in der HandHintergrund der Bananen-Kampagne: Billige Bananen machen arm! DerPreisdruck entlang der Lieferkette führt zu schlechter sozialerAbsicherung, niedrigen Einkommen und Umweltverschmutzung. Fairtradeschneidet im Vergleich zum konventionellen Anbau deutlich besser ab,aber nur jede zehnte Banane in Deutschland wird aktuell mitFairtrade-Siegel verkauft. "Der Preis, zu dem Supermärkte hierzulandekonventionell gehandelte Bananen anbieten, entspricht in keiner Weiseden realen Produktionskosten. Existenzsichernde Löhne, Arbeits- undGesundheitsschutz sowie Umwelt- und Klimaschäden werden hier nichthinreichend berücksichtigt", erklärt Dieter Overath. "Ausschlaggebendfür die niedrigen Preise ist insbesondere der enorme Druck, den dieSupermärkte auf die gesamte Lieferkette ausüben." Dies hatten imFrühjahr 2018 die Organisationen True Price und Trucost in einerStudie belegt. "Wie die neueste Umfrage des Instituts für DemoskopieAllensbach zeigt, wären 5 von 10 Verbrauchern in Deutschlandallerdings bereit, deutlich tiefer für faire Bananen in die Tasche zugreifen", so Overath weiter. "Dass fairer Bananenhandel funktionierenkann, zeigen auch unsere Nachbarn. In den Niederlanden bieten bereitsmehrere Supermarktketten, wie Plus und Spar, ausschließlichFairtrade-Bananen an." Auch in der Schweiz hat Coop bereits im Jahr2004 auf 100 Prozent Fairtrade-Bananen umgestellt. Und jetzt auchLidl in Deutschland.Weitere Informationen und HintergründeWeitere Informationen zum Banana Fairday und den Herausforderungenim Bananensektor finden Sie auf der Kampagnenwebseite unterwww.bananafairday.de oder im Mediakit unterwww.fairtrade-deutschland.de/BananaFairday_Media-Toolkit/Der Verein TransFair e.V. wurde 1992 mit dem Ziel gegründet,benachteiligte Produzentengruppen in Entwicklungsländern zuunterstützen. Als unabhängige Organisation handelt TransFair e.V.nicht selbst mit Waren, sondern setzt sich dafür ein, den Handel mitfair gehandelten Produkten und Rohstoffen zu fördern und mehrBewusstsein für nachhaltigen Konsum zu erreichen.www.fairtrade-deutschland.deTransFair gehört zum internationalen Verbund FairtradeInternational e.V., in dem Fairtrade-Organisationen aus 25 Ländernund die drei kontinentalen Produzentennetzwerke zusammengeschlossensind. Fairtrade International entwickelt die international gültigenFairtrade-Standards. www.fairtrade.netAlle beteiligten Akteure entlang der Lieferkette werden regelmäßigvon FLOCERT GmbH kontrolliert. Die Gesellschaft arbeitet mit einemunabhängigen und weltweit konsistenten Zertifizierungssystem nach denAnforderungen der Akkreditierungsnorm ISO 17065 (DIN EN 45011).www.flocert.net