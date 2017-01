BanBao beginnt mit der Herstellung umweltfreundlicher Bauklötze

Venlo, Niederlande (ots/PRNewswire) -BanBao setzt sich für die Gestaltung einer bessere Zukunft einund hat aus diesem Grund mit der Herstellung nachhaltiger undumweltfreundlicher Bauklötze aus einem neuen biobasierten Materialbegonnen. Die pädagogisch wertvolle Spielwaren produzierende Markemit Hauptsitz in China beginnt die Produktion in den Niederlanden.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/457034/BanBao_Logo.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/457632/BanBao_toy_blocks.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/457633/BanBao_toy_set.jpgAufsichtsbehörden warnen vermehrt vor unsicherem Spielzeug, dasden Sicherheitsvorschriften nicht gerecht wird.Die Kontrollen wurden mit dem Ergebnis verstärkt, dass mehrProdukte zurückgerufen werden. Laut Forschung ist der Wunsch nachumweltfreundlichem und sicherem Spielzeug unter Eltern gestiegen.Steven van Bommel (CEO BanBao Europe) erklärt: "Fast alleherkömmlichen Bauklötze aus Kunststoff heutzutage, sogar unsereeigenen, werden aus Petrochemikalien hergestellt (ABS oder PP).Gewöhnliches Plastikspielzeug ist auf immer knapper werdendeRohstoffe angewiesen und der Herstellungsprozess führt zu zwei- bissiebenmal höherem Treibstoffgasausstoß in die Atmosphäre verglichenzum Gewicht der Produkte. ""Unsere neuen 'grünen' biobasierten Bauklötze enthalten keineerdölbasierten Chemikalien, weil unsere Rohstoffe aus Pflanzenhergestellt werden. Auch während des Herstellungsprozesses führen wirkeine erdölbasierten Chemikalien zur Verbesserung der Leistung oderFarbe unseres Produktes hinzu. Auch die Verpackung, die Etiketten undder Klebstoff werden 100 % biobasiert sein. Die Qualität derBauklötze ist erstaunlich. Die Bauklötze passen perfekt in unserenicht-biobasierten Bauklötze und die der Konkurrenz. Sogar der Preiskann mit der Konkurrenz mithalten, die vor allem ABS- undPP-Kunststoff als Hauptrohstoff verwendet. Das ist ein spannendesProjekt, das einen positiven Einfluss auf den Planeten haben und dieSpielzugindustrie verändern kann", so Steven van Bommel.Die neue Produktpalette entsteht in Zusammenarbeit mitBiopromotions, einem niederländischen Unternehmen, das auf Produkteaus biologisch abbaubaren und biobasierten Kunststoffen spezialisiertist. Robert de Waal (CEO Biopromotions) freut sich sehr über die neuePartnerschaft: "BanBao suchte nach einem alternativen 'grünen'Rohstoff für die Herstellung ihres Spielzeugs. Bald darauf sind sieauf uns gestoßen. Unser Wissen ist in den letzten Jahren enormgestiegen und wir haben die Herausforderung angenommen."Die nachhaltige und umweltfreundliche Produktpalette wird 13Spielzeugboxen für Kinder im Alter von 1 ½ bis 6 Jahren umfassen. Dieneue Produktpalette wird ab Herbst 2017 im Laden erhältlich sein.Über BanBao: BanBao ist ein Unternehmen, das pädagogisch wertvolleBauklötze für Kinder herstellt. Das Unternehmen verfügt überunterschiedliche Spielzeugpaletten und Produkte.http://www.banbao.comPressekontakt:info@banbaoworld.comTel.: +31(0) 77-3210417Original-Content von: BanBao, übermittelt durch news aktuell