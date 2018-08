Bammel vor Bienen: Jeder Vierte hat Angst - mit Recht? (FOTO)

Hamburg (ots) -Insekten sind überall um uns herum, fast eine Millionenverschiedene Arten fliegen und krabbeln durch Gärten, Wälder undWiesen. Während einige lediglich als störend empfunden werden,erzeugen andere regelrechte Panik, wenn sie um unserenFrühstückstisch herumsurren. Die Rede ist von Wespen, Bienen und Co.Jeder vierte Deutsche (27 Prozent) gibt in einer Online-Umfrage an,Angst vor Bienen zu haben. Oft ist die Sorge vor den kleinenSechsbeinern unbegründet, denn nicht alles, was erzählt wird, istrichtig. Wir klären auf, was Mythos und was Wahrheit ist.BienenBienen sind braun-orange bis schwarz-gelb gefärbt und zeichnensich durch ihren "Pelz" aus. Sie sind friedfertige Wesen und stechenMenschen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. In der Regel bleibt ihrStachel wegen kleiner Widerhaken in unserer Haut stecken. Versuchtsich die Biene zu befreien, reißt der Stachel aus dem Hinterleibheraus. Diese starke Verletzung bedeutet für die Biene meistens denTod.WespenWespen sind an ihrer schwarz-gelb-gestreiften Färbung und der"Wespentaille" zu erkennen. Wichtig: Niemals anpusten, denn dasKohlendioxid im Atem macht die Insekten aggressiv. Ihr Gift - wieauch das von Biene, Hummel und Hornisse - kann eine potenzielllebensbedrohliche allergische Reaktion auslösen. Knapp 70 Prozent derInsektengiftallergien werden durch Wespen ausgelöst. Einen Stichvermeidet man am besten, indem man Ruhe bewahrt.HummelnDie Hummel kann mathematisch gesehen gar nicht fliegen, aber sieweiß das nicht und fliegt trotzdem - dieses "Hummel-Paradoxon" hältsich hartnäckig. Verglichen mit Flugzeugtragflächen stimmt das auch.Aber eine Hummel ist kein Flugzeug, ihre Flügel sind gekrümmt undbewegen sich - so kann sie fliegen. Auch zu glauben, sie würde nichtstechen, ist falsch: Hummeln setzen diese Waffe aber noch seltenerals Bienen ein.HornissenHornissen sind mit knapp drei cm Länge größer als die meistenanderen Insekten. Das macht sie jedoch nicht gefährlicher. IhreStiche sind zwar schmerzhaft, aber nicht giftiger als Wespenstiche.Der Spruch "Drei Hornissenstiche töten einen Menschen, sieben einPferd" ist also ein Mythos.MückenIm Unterschied zu Hornissen, Bienen, Wespen und Hummeln stechenMücken nicht zur Verteidigung. Sie setzen auch keinen Stachel ein,sondern nutzen ihren Rüssel, um an das Blut von Menschen zu kommen.Anders als weitläufig angenommen, spielt bei der Wahl des Wirts nichtder Geschmack des Bluts, sondern der Körpergeruch eine Rolle.BremsenAuch Bremsen zählen zu den Blutsaugern. Haben sie sich ihr Zielausgesucht, sind sie äußerst hartnäckig und schwer zu vertreiben. Zufinden sind sie nicht nur auf der Pferdekoppel, sondern häufig auchin der Nähe von Gewässern. Und ja, Bremsen können problemlos durchKleidung stechen - nur besonders dicke Stoffe halten sie davon ab.Wenn der Insektenstich eine allergische Reaktion auslöstAuch wenn nicht alles stimmt, was über die Insektenstiche erzähltwird, sollte man die Gefahren nicht auf die leichte Schulter nehmen:"Jeden Sommer sterben rund 20 Personen an den Folgen einerallergischen Reaktion auf Insektengift von Wespen und Bienen",erklärt die Allergologin und Dermatologin Prof. Margitta Worm von derCharité in Berlin. "Die Dunkelziffer ist sogar weit höher, da einallergischer Schock zum Beispiel zu Autounfällen führen kann, dannaber nicht als Ursache erkannt wird", so die Expertin.Rund ein Viertel aller Deutschen weist gesteigerte Reaktionen ander Stichstelle von Wespen, Bienen, Hornissen und Hummeln auf. Beietwa 2,8 Millionen besteht die Gefahr eines allergischen Schocks, derzu Herz-Kreislauf-Versagen führen kann. Klarheit über eine Allergiebringt der Besuch beim allergologisch tätigen Arzt. Wird diesediagnostisch bestätigt, kann er eine entsprechende Therapie, wie dieAllergie-Impfung oder Hyposensibilisierung, einleiten. Unabhängig voneiner Allergie ist es sinnvoll, sich vor Stichen und Bissen zuschützen. Denn jeder, der einmal gestochen wurde, kann eine Allergiegegen Insektengift entwickeln.Weitere Informationen zur Feststellung und Behandlung vonInsektengiftallergien gibt es unter www.insektengiftallergie.de. DieInitiative Insektengiftallergie bietet Patienten, Angehörigen undInteressierten Informationen rund um Allergien auf Stiche von Wespen,Bienen, Hornissen und Hummeln. Ziel der Initiative ist die Aufklärungder Bevölkerung über die Gefahren von Insektenstichen, die Auslösersowie die Behandlung der daraus resultierenden Allergie.Pressekontakt:fischerAppelt, relations GmbHAileen Apitzaileen.apitz@fischerappelt.deTel.: +49-40-899699-327Original-Content von: ALK-Abelló Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuell