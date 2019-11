Mit Bambusrädern auf AIDA Weltreise / AIDA Selection Schiffe erhalten Fahrräder aus nachwachsendem Rohstoff - Erlöse fließen in soziale Projekte in Ghana (FOTO)

Rostock (ots) - Auf der 3. AIDA Weltreise reisen 70 ganz besondere Fahrräder derMarke my Boo an Bord von AIDAaura mit. Das Besondere an ihnen ist dasaußergewöhnliche Material, aus denen der Rahmen gefertigt ist. Bambus ist eingroßartiger nachwachsender Rohstoff, der stabil wie Stahl und leicht wieAluminium ist. Durch die federnden Eigenschaften sorgt er für ein besondersangenehmes Fahrgefühl für die AIDA Gäste. Zur Auswahl stehen neben derklassischen Mountainbike-Version auch Pedelecs, die mit einem elektrischenHilfsmotor versehen sind."Wir haben die Bambusräder im Einsatz auf Landausflügen von Madeira über Mindelobis nach Rio de Janeiro, und sie halten perfekt. Die Gäste sind überzeugt vomFahrkomfort und finden den sozialen nachhaltigen Aspekt einfach fantastisch",berichtet Frank Bönsch, Director Shore Excursion bei AIDA Cruises, nach denersten Praxistests. "Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Gästen, diesesProjekt an Bord von AIDAaura in die ganze Welt zu tragen, quasi als Botschafterder Bambusbikes", so Bönsch weiter.AIDA Gäste radeln mit dem Bambusfahrrad zugleich für einen guten Zweck. My Booist ein junges Kieler Social Business, das mit dem Erlös soziale Projekte inGhana unterstützt. Durch den Verkauf der Bikes finanziert und betreibt dasUnternehmen eine eigene Schule in Ghana und schafft zugleich sichere und fairbezahlte Arbeitsplätze. In jedem Radrahmen stecken knapp 80 Stunden liebevolleHandarbeit. Nach einem ausführlichen Qualitätscheck werden die Rahmen lackiertund gehen auf die Reise nach Kiel, wo sie in Einzelplatzmontage zum Fahrradzusammengebaut werden.In den kommenden Tagen erhält AIDAmira, die am 30. November 2019 zur AIDA Flottestoßen wird, ebenfalls 70 my Boo-Bambusfahrräder. Mitte 2020 erfolgt dieBelieferung von AIDAcara und AIDAvita. Mit dem Kauf von rund 300 Bambusrädernfür seine vier Selection Schiffe unterstützt AIDA Cruises ein innovativesProdukt sowie konkretes soziales Engagement und nachhaltiges wirtschaftlichesHandeln.Weitere Informationen zum Umwelt- und Nachhaltigkeitsengagement hat AIDA Cruisesim aktuellen Nachhaltigkeitsbericht AIDA cares 2019 unter www.aida.de/aidacaresveröffentlicht.Die Bambusräder können auch im AIDA Onlineshop erworben werden. Das AIDA BambusCrossbike Herren gibt es zum Beispiel ab 2.199 Euro. Weitere Informationen sindauf www.aida-onlineshop.de zu finden.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55827/4450554OTS: AIDA CruisesOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell