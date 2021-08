Bama Tea wird als offizieller Weißer Tee und offizieller Pu'Er-Tee im China Cuisines & Culture Center des China-Pavillons auf der Expo 2020 in Dubai eingesetzt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 12. August fand in Shenzhen, China, die Unterzeichnungszeremonie für die Kooperation von Bama Tea Co., Ltd. (bekannt als "Bama" oder "Bama Tea") und dem China Cuisines & Culture Center des China-Pavillons auf der Expo 2020 Dubai statt. Dabei wurde bekannt gegeben, dass die Produkte von Bama Tea als offizieller Weißer Tee und als offizieller Pu'Er-Tee im China Cuisines & Culture Center des China-Pavillons auf der Expo 2020 Dubai eingesetzt werden. Bama Tea wird diese Gelegenheit nutzen, um hochwertigen chinesischen Tee zu präsentieren und den kulturellen Austausch zwischen China und mehr als 25 Millionen Menschen aus über 200 Ländern zu fördern.Zu der Zeremonie eingeladen waren Wang Hui, der Generalvertreter der World Expo und Global Vice President der Vereinigung der Kuratoren, Chen Jun, der Direktor des Business Operation Center im China Cuisines & Culture Center des China-Pavillons auf der Expo 2020 Dubai und Wu Qingbiao, der Geschäftsführer von Bama Tea, sowie weitere Gäste und Medienvertreter.Die führende Position von Bama Tea in der chinesischen Teeindustrie und die Bemühungen der Marke, chinesischen Tee auf der internationalen Bühne zu fördern, wurden von Wang Hui, dem Generalvertreter der Weltausstellung und Global Vice President der Vereinigung der Kuratoren, hoch gelobt.Vor der Expo 2020 Dubai war Bama Tea bereits auf der Expo 2010 in Shanghai und der Expo 2015 in Mailand vertreten. 2010 erhielt Bama Tea den Titel "Zehn berühmte Tees der China World Expo - Offizieller Tee des Pavillons der Vereinten Nationen auf der Shanghai Expo 2010". Die Produkte der Marke wurden den Gästen als Geschenke gegeben. 2015 wurde Bama Saizhenzhu Tieguanyin mit dem Golden Camel Prize ausgezeichnet, einem der höchsten Preise, die im vergangenen Jahrhundert an Chinas Teeindustrie vergeben worden sind. Darüber hinaus wurde Bama Tea aufgrund seiner Qualität und seines Markenrufs auch zu vielen wichtigen internationalen Anlässen genutzt, wie dem 9. Gipfel der BRICS-Staaten in Xiamen 2017 und dem 3. Maritime Silk Road International Arts Festival 2017, bei denen der Welt chinesischer Tee präsentiert wurde.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1598802/image_1.jpgPressekontakt:Jiamin Zhang+86-13138118934Original-Content von: Bama Tea, übermittelt durch news aktuell