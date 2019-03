Balunos - Die intelligente Unfallversicherung für Hunde / Die neue Hundeunfallversicherung von Balunos bezahlt alle Kosten für Behandlung, Operationen, Unterbringung und Medikamente nach einem Unfall (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Bremen (ots) -Die deutschen Hundebesitzerinnen lieben es bunt, sei es derfreundliche Franzose, der ausgeglichene Engländer oder derselbstbewusste Mexikaner - die Hundelandschaft wird immerinternationaler. In einer Sache sind jedoch alle jungen Hunde gleich,sie müssen gemeinsam mit ihren Frauchen und Herrchen die erstenHerausforderungen in ihrem Leben meistern.Statistisch gesehen sind Hunde bis zwei Jahre häufiger vonUnfällen betroffen, sie spielen ausgelassener und lernen Gefahrenerst im Laufe der Jahre einzuschätzen. Aufgrund dessen hat Balunoseine Variante der Hundeversicherung entwickelt, die Tierarzt- undBehandlungskosten insbesondere nach Unfällen abdeckt und soHundehalter vor unvorhergesehenen Ausgaben schützt.Balunos Card mit ReisestornoschutzDarüber hinaus können Balunos-Kunden ab der Variante Silber aufzusätzlich außergewöhnliche Leistungen zählen. Wenn die gebuchteReise aufgrund eines Unfalles des Hundes oder einer notwendigenOperation nicht angetreten werden kann, übernimmt die Versicherungdie Reisekosten. Sollte das neue Familienmitglied davonlaufen undtrotz von Balunos finanzierten Inseraten nicht mehr gefunden werdenoder bei einem Unfall versterben, wird der Kaufpreis des Hundeserstattet.Digital mit persönlichem AnsprechpartnerDie digitale Struktur schafft nicht nur bequeme Abläufe für dieVersicherungskunden, sie bedingt klare transparente Produktstrukturenund unmissverständliche Leistungsabwicklungen. Balunos hebt so dieVorteile klarer Prozesse für Kunden gemeinsam mit einem kompetentenTeam, das man beinahe jederzeit für telefonische Rückfragen erreicht,auf ein neues Level.Dass die junge Marke am Versicherungsmarkt angekommen ist, zeigtdie große Nachfrage nach dieser intelligenten Versicherungslösung.Investiert wird nun vermehrt in die digitale Infrastruktur und OnlineServiceleistungen, die den Hundebesitzer weiteren Komfort undSicherheit bringen.Pressekontakt:Balunos - die digitale HundeversicherungJochen GschwandtnerKleiner Ort 1, D-28357 Bremen+49-421-368 998 28bark@balunos.com | www.balunos.comOriginal-Content von: ias Internationale Assekuranz-Service GmbH, übermittelt durch news aktuell