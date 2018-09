Stuttgart (ots) -"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag,18. September 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Die miesen Tricks der Autohändler - wenn der Gebrauchte sich alsUnfallauto entpuppt Maklerin Alexandra V. kauft sich eine gebrauchteA-Klasse für mehr als 20.000 Euro bei einem Mercedes-Benz Händler.Eine Gebrauchtwagengarantie ist inklusive. Nach fünf Monaten entdeckteine andere Werkstatt massive, nur notdürftig kaschierteUnfallschäden an dem Wagen. Ein Schock für die Halterin. Sie war beimKauf davon ausgegangen, dass der Wagen unfallfrei ist. Im Kaufvertragsteht: "Zahl, Umfang und Art von Unfallschäden laut Vorbesitzer:Keine". Der Mercedes-Benz Händler will den Schaden nicht ersetzen. Erbehauptet sogar, Alexandra V. hätte ihn selbst verursacht. Für dieGeschäftsfrau eine unfaire Unterstellung. "Ich bin wütend und fühlemich machtlos, denn ich habe ja extra bei einem Händler gekauft,damit ich Garantien habe und gut aufgehoben bin, wenn mit dem Autoetwas ist. Aber leider ist das hier gar nicht der Fall", schimpftsie.Auf die Formulierung kommt es anLaut Jörg Salfeld, Fachanwalt für Verkehrsrecht, ist dieseGeschäftspraktik kein Einzelfall. Mit der Formulierung, das Auto habelaut Vorbesitzer keine Schäden, schütze der Händler sich vorjeglicher Haftung. "Das bedeutet, dass nur das Wissen desVorbesitzers mitgeteilt wird. Ich kann also hieraus als Käufer keinedirekten Ansprüche geltend machen", erklärt er und gibt Tipps, wiesich Kundinnen und Kunden schützen können.Weitere Themen der Sendung:Erpressung über vermeintliches Anschauen von Sex-VideosBei einer neuen Masche teilen Betrüger ihren Opfern per E-Mailmit, sie hätten ihre Webcam gehackt und sie beim Anschauen von Pornosgefilmt. Als Beweis schicken sie Passwörter mit. Wie ernst muss mandiese Drohungen nehmen? Wie kommen die Kriminellen an die Passwörter?Balsamico im TestTraditionell wird der sirupartige und aromatische Aceto Balsamicodi Modena aus gekochtem Traubenmost und Wein hergestellt. EssigbrauerFrank Kaltenthaler aus Worms bewertet verschiedene Balsam-Essige underklärt, wie sie gebraut werden, was darin enthalten und was nichtenthalten sein sollte. Außerdem wählen 450 Besucherinnen und Besucherdes SWR Familienfestes in Speyer bei einer Essigverkostung ihreFavoriten. Wie gut schneiden die günstigen Produkte aus demSupermarkt ab?Schäden durch MarderHaben sich die kleinen Tiere durch das Dach ins Haus vorgearbeitetund dort eingerichtet, können Schäden von mehreren tausend Euroentstehen. Wie wird man Marder wieder los und wie sichert man dasHaus gegen erneutes Eindringen der Tiere?Was tun bei Ärger mit Handwerkern?Ob Dachdecker, Fensterbauer oder Fliesenleger - nicht immerarbeiten Handwerker fehlerfrei. Das musste auch Ute G. aus Auenwalderfahren. Ein Fensterbauer hinterließ Kollateralschäden im Bad inHöhe von 3.000 Euro. Ute G. konnte vor Gericht nicht beweisen, dassder Handwerker die Schäden verursacht hatte und musste dieReparaturkosten selbst übernehmen. Was also tun, wenn HandwerkerEigentum der Auftraggeber beschädigen, nicht erscheinen oder sichwährend der Arbeit verletzen? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-DieterMöller klärt auf."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterSWR.de/marktcheck und auf YouTube unter youtube.com/marktcheck zusehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/marktcheckautohndler Fotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski,Telefon 0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell