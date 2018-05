Baloise experimentiert mit Veezoo an künstlicher Intelligenz

Zürich (awp) - Der Versicherer Baloise experimentiert zusammen mit dem Stat-up Veezoo an einer Konversationslösung, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Dank der Software von Veezoo können grosse Mengen von Daten in Sekunden analysiert und visualisiert werden. Die künstliche Intelligenz soll zunächst im Marketing und dem Vertrieb zum Einsatz kommen, um die Markt- und Kundenbearbeitung besser zu steuern, wie Baloise am Dienstag ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten