Bally’s Corp. Aktie: Erwirbt Tropicana Las Vegas für $308 Millionen!

Bally’s Corp (NYSE:BALY) hat das ikonische Tropicana Las Vegas vom Real Estate Investment Trust Gaming and Leisure Properties Inc (NASDAQ:GLPI) für $308 Millionen erworben.

Als Teil der Transaktion hat das in Providence, Rhode Island, ansässige Bally’s eine Sale-and-Leaseback-Transaktion mit GLPI abgeschlossen, die sich auf das Bally’s Black Hawk in Colorado und die Casino-Immobilien in Rock Island, Illinois, bezieht. Der Kaufpreis beträgt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung