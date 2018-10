Ballston SPA: Heikles Investment oder sichere Bank?

An der Heimatbörse Xetra OTC US notiert Ballston SPA per 26.10.2018 bei 52,25 USD. Ballston SPA zählt zu "Regionalbanken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Ballston SPA auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Ballston SPA-Aktie ein Durchschnitt von 48,8 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 52,25 USD (+7,07 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 53,02 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,45 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Ballston SPA ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Ballston SPA erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ballston SPA. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 50 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Ballston SPA momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Ballston SPA auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Sell"-Rating. Ballston SPA wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Dividende: Ballston SPA schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Banking auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,53 % und somit 0,15 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,68 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".