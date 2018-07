Ballistic Recovery: Das macht sprachlos!

Der Kurs der Aktie Ballistic Recovery stand am 23.07.2018 zum Schluss bei 0,08 USD. Der Titel wird der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zugerechnet.Wie Ballistic Recovery derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Ballistic Recovery-Aktie ein Durchschnitt von 0,06 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,08 USD (+33,33 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (0,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,29 Prozent), somit erhält die Ballistic Recovery-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Ballistic Recovery erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

Weiterlesen...