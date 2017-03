Köln (ots) -Im März 1997 fiel die erste Klappe zu "Willkommen in Köln", demersten "Tatort" mit den Kommissaren Max Ballauf (Klaus J. Behrendt)und Freddy Schenk (Dietmar Bär). Regie führte damals KasparHeidelbach. Genau 20 Jahre später setzt er "Bausünden", den 71. Fallder Kölner Ermittler in Szene: Die Kommissare Ballauf und Schenkmüssen den Mord an einer Hotelrezeptionistin aufklären und kommendabei in Berührung mit der dunklen Seite der Baubranche, in der derKampf um Großaufträge mit allen Mitteln geführt wird. Das Drehbuchstammt von Uwe Erichsen ("Ein Fall für Zwei", "Schimanski - Hart amLimit") und Wolfgang Wysocki ("Der Bergdoktor"), die Filmmusikkomponiert Klaus Doldinger. Doldinger - von dem auchTatort-Titelmusik stammt, hatte kürzlich einen Gastauftritt alsSaxophonspieler im Kölner Tatort "Wacht am Rhein".Die Hotelangestellte Marion Faust wurde zu Hause gewaltsam vom Balkongestürzt. Ballauf und Schenk finden heraus, dass sie kurz vor ihremTod mehrere besorgte Nachrichten auf dem Anrufbeantworter von SusanneBaumann (Jana Pallaske: "Jerks", "Vier gegen die Bank") hinterlassenhatte. Doch die Mitarbeiterin des international renommiertenArchitekturbüros Könecke & Partner ist derzeit unauffindbar. Könnteihr Mann Lars Baumann (Hanno Koffler: "Die Dasslers", "BesondereSchwere der Schuld") etwas mit der Sache zu tun haben? Als Bauleitermüsste er eigentlich längst zurück in Katar sein, wo Könecke &Partner für die Fußball-WM 2022 baut. Auch er ist angeblich dringendauf der Suche nach seiner Frau. Und offensichtlich hatte es an derHotelrezeption erst kürzlich einen lauten Streit zwischen ihm undMarion Faust gegeben. Doch als die Kommissare ihn auf dem Präsidiumverhören wollen, taucht er unter.Wieder mit von der Partie sind Patrick Abozen als Assistent TobiasReisser und Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth. JulianWeigend ("Tatort - Freddy tanzt", "Schimanski - Loverboy") spielt denInhaber des Architekturbüros Könecke. In weiteren Rollen zu sehensind Max Hopp ("Die Glasbläserin", "Tatort - Verbrannt"), Alexandravon Schwerin ("PHONIXSEE", "Tatort - Benutzt"), Moritz Heidelbach("Club der roten Bänder", "Tatort - Dicker als Wasser") u.v.a.Der "Tatort - Bausünden" ist eine Produktion der BavariaFernsehproduktion (Niederlassung Köln, Produzentin: Sonja Goslicki)im Auftrag des WDR (Redaktion: Götz Bolten). Die Dreharbeiten laufenbis 8. April in Köln und Umgebung. Der Sendetermin ist für 2018vorgesehen.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Barbara FeiereisWDR Presse und InformationTel. 0221-220 7122barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell