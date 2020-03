Mit Ballaststoffen nützliche Bakterien im Darm fördern / Pressemitteilung zum Tag der gesunden Ernährung am 7. März 2020 (FOTO)

Herborn (ots) - Das Motto des diesjährigen Gesundheitstages lautet: "Ernährungbei gastrointestinalen Erkrankungen - Prävention und Therapie". Dabei sollte dasHauptaugenmerk auf der Vorsorge liegen. Denn viele Erkrankungen lassen sich miteiner gesunden Ernährung vermeiden oder abmildern. Wer Gemüse, Vollkornproduktenund Obst in ausreichender Menge verzehrt, fördert "gute" Mitbewohner im Darm.Die wirken ihrerseits positiv auf die (Darm-)Gesundheit.Da menschliche Verdauungsenzyme Ballaststoffe nicht aufschließen können, wurdenKörner- und Faserreiche Nahrungsmittel lange als "Ballast" angesehen. Sie galtenmaximal als Sattmacher und hilfreich gegen Verstopfung, da sie das Volumen imMagen und Darm vergrößern - ohne gleich viele Kalorien beizusteuern.Kurzkettige Fettsäuren schützen den DarmMittlerweile ist bekannt: Gelangen wasserlösliche Ballaststoffe in den Dickdarm,ernähren sie nützliche Darmbakterien. Bauen unsere "guten" Mitbewohner dieBallaststoffe ab, fördern sie damit nicht nur die Darmgesundheit. Sie können zumBeispiel auch vor einem Typ-2-Diabetes schützen. Denn beim bakteriellen Abbauentstehen unter anderem die kurzkettigen Fettsäuren Buttersäure, Essigsäure undPropionsäure.Besonders vorteilhaft wirkt die Buttersäure: Sie ernährt die Zellen derDarmschleimhaut und wirkt so einem Leaky Gut - einem "löchrigen Darm" -entgegen. Auch hemmt sie Entzündungen und kann sogar Darmkrebs vorbeugen.Zusammen mit der Propionsäure sorgt Buttersäure für ein gutes Sättigungsgefühl.Beide Fettsäuren verbessern die Zuckeraufnahme aus dem Blut in die Körperzellen.Somit senken die kurzkettigen Fettsäuren die Insulinresistenz, eine Ursache füreinen Typ-2-Diabetes.*Resistente Stärke ergibt viel ButtersäureBesonders viel der gesundheitsfördernden Buttersäure können unsere Darmbakterienaus dem Ballaststoff resistente Stärke vom Typ 3 herstellen. Resistente Stärke,Typ 3 ist in geringen Mengen in gekochten und wieder abgekühlten stärkehaltigeLebensmitteln wie Kartoffeln, Nudeln und Hülsenfrüchten enthalten. Daher enthältein Kartoffelsalat mehr resistente Stärke als frisch gekochte Kartoffeln.5 Gramm resistente Stärke vom Typ 3 pro Beutel liefert dasNahrungsergänzungsmittel SymbioIntest®. Daneben enthält es noch den BallaststoffGlucomannan und das Vitamin Biotin. Biotin trägt zur Erhaltung normalerSchleimhäute - zum Beispiel der Darmschleimhaut - bei. Während andereBallaststoffe oft stark blähen, ist resistente Stärke in der Regel gutverträglich. SymbioIntest® ist frei von Laktose und Gluten.Besonders Menschen, die Divertikel im Darm haben, müssen mit Körnern und Fasernin der Nahrung vorsichtig sein. Setzen sich diese nämlich in den Divertikelnfest, lösen sie starke Entzündungen aus. Hier sind Ballaststoffe als aufgelöstesPulver vorteilhaft.Mehr unter www.symbiopharm.de* Wer mehr über den Zusammenhang von Darmbakterien, guter Ernährung undTyp-2-Diabetes wissen will, kann sich im Buch "Diabetes besiegen mit einemgesunden Darm" von Alexandra Renkawitz und Dr. med. Ulrike Keim, Trias-Verlag,ISBN 978-3-432-11054-7 - oder ISBN 978-3-432-11055-4 als eBook - informieren.Pressekontakt:Angelika HechtPublic RelationsSymbioPharm GmbHAuf den Lüppen 1035745 HerbornTel.: 02772 981-350Fax: 02772 981-4350E-Mail: angelika.hecht@symbio.dewww.symbiopharm.deUSt-IdNr. DE811338144AG Wetzlar HRB 4237Geschäftsführer:Peter Eilbert, Dr. rer. nat. Volker Rusch, Joachim SolfronkWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107687/4539746OTS: Symbio Gruppe GmbH & Co KGOriginal-Content von: Symbio Gruppe GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell