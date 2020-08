Ballard Power zieht sich selbst aus dem Abgrund!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen können heute wieder durchatmen. Denn die irre Talfahrt scheint beendet und der Aktienkurs kann wieder Boden gutmachen. Ist dies nun der Start in einen neuen Boom? Das Ziel sollte auf jeden Fall bekannt sein.

Aktuell steht der Aktienkurs bei 13,64 Euro und kann sich gegenüber dem Vortag um knapp 0,55 Euro und 4,16 Prozent verbessern. Bereits gestern legte die Aktie ordentlich zu, wodurch der Anstieg innerhalb der ersten beiden Tage der Woche derzeit bei über 1,50 Euro und 12 Prozent liegt. Einfach super!

Und das obwohl keine äußerst guten Nachrichten veröffentlicht werden konnten. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal sind relativ konstant geblieben und der Umsatz in Quartal zwei in 2020 liegt bei knapp 26 Millionen Dollar. Das Potenzial von Ballard Power ist unverkennbar und es könnte gut sein, dass der Aktienkurs dies in den nächsten Tagen wieder bestätigen kann.

