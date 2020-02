Ballard Power: Das wird keiner vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Diesen Tag werden Anleger, die die Ballard Power investiert sind, wohl nicht so schnell vergessen: Zwischen dem Tageshöchststand am Mittwoch und dem Tagestief am Donnerstag lag ein unfassbarer Verlust bei der Aktie von 25 Prozent, von 10,24 Euro auf gerade noch 7,60 Euro. Wer sich von der allgemeinen Panik an den Börsen anstecken ließ, und ebenfalls hektisch seine Ballard-Aktien abgestoßen hat,



