Ballard Power: Das wird jetzt wichtig!

Die Ballard Power-Aktie stieg bis zum 9. Juli auf ein Hoch bei 21,61 US-Dollar an und ging anschließend in eine Korrektur über. Diese zu beenden, ist nach wie vor die wichtigste Aufgabe der Bullen. Ihr sind die Käufer in den letzten Tagen ein großes Stück nähergekommen, denn nach dem Tief vom 4. September bei 12,68 US-Dollar konnte eine Erholung gestartet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



