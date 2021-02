Ballard Power: Das wird heute wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Bullen haben es in den vergangenen Tagen geschafft, die Ballard Power-Aktie über das am 26. Januar bei 38,68 US-Dollar ausgebildete Allzeithoch ansteigen zu lassen. Auch die runde Marke von 40,00 US-Dollar wurde überwunden und in der Spitze drang der Kurs gestern auf ein neues Allzeithoch bei 42,28 US-Dollar vor.

Die Freude der Käufer ist aber nicht ungetrübt, denn unmittelbar ...



