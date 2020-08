Ballard Power will mit Plan der EU richtig durchstarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen sind momentan in einer Zwickmühle. Der Grund sind die Nachrichten rund um die Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Hoffnung steckt jedoch in den Plänen der EU, von denen Ballard Power profitieren will.

Anleger-Tipp: Der Wasserstoff-Boom sorgt für starke Werte an der Börse und die Unternehmen der Branche sind gefragt wie noch nie. Ballard Power erlebt gerade eine Explosion an der Börse. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport alles zu den großen Gewinnern unter den Wasserstoff-Herstellern. Hier kostenfrei lesen.

Im abgelaufenen Quartal verzeichnete man einen Umsatz von 25,8 Millionen Dollar, womit man leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Das bereinigte EBITDA verzeichnete ein Minus von 8,6 Millionen Dollar. Der Umsatz konnte sich trotz Corona Krise jedoch um 9 Prozent steigern. Die Hoffnung liegt nun auf den Plänen der Europäischen Kommission, welche den vermehrten Einsatz von Wasserstoff-Elektrolyse-Anlagen vorsieht.

Die Aktie zeigt auf diese Neuigkeiten aktuell so gut wie keine Veränderungen und wird zum Ende der Woche ungefähr auf dem selben Stand bleiben. Aktuell liegt der Kurs bei knapp 12,58 Euro. Nach dem Boom Anfang Juli, erhoffen sich die Aktionäre eine baldige Rückkehr zu ähnlichen Aktienkursen.

Fazit: Ballard Power kann aktuell von der guten wirtschaftlichen Situation der Wasserstoff-Branche profitieren und erlebt eine Explosion an der Börse. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum Wasserstoff-Comeback und warum die Gewinnchancen hier besonders groß sind. Hier kostenfrei lesen.