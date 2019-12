Ballard Power: Mit ein wenig Geduld kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Ballard Power ist ein kanadischer Brennstoffzellen-Hersteller. Diese Technik steht in Zeiten der Klima-Diskussion massiv im Fokus der Investoren.

Denn Brennstoffzellen bieten eine verbrennungsfreie Oxidation zur Stromgewinnung. In Kombination mit Wasserstoff aus regenerativen Energiequellen entsteht dabei reines Wasser als „Abgas“. Was noch wichtiger ist: In diesem Fall ist die Stromgewinnung CO2-frei.

Die Aktie von Ballard Power ist aktuell aus charttechnischen Gründen kein Kauf.



