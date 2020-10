Ballard Power startet weiter richtig durch!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich aktuell über äußerst gute Werte an der Börse freuen. Denn nach einer kleinen Durststrecke steigt die Aktie seit 2 Wochen fast kontinuierlich verzeichnet somit endlich wieder gute Werte an der Börse.

Anleger-Tipp: Der Wasserstoff-Boom sorgt für starke Werte an der Börse und die Unternehmen der Branche sind gefragt wie noch nie. Ballard Power erlebt gerade eine Explosion an der Börse. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport alles zu den großen Gewinnern unter den Wasserstoff-Herstellern. Hier kostenfrei lesen.

Zum Start der Woche legt die Aktie um circa 2,3 Prozent zu und verbessert sich insgesamt um knapp 0,37 Euro. Damit steht der Kurs bei 16,28 Euro und verzeichnet den besten Wert seit 2 Monaten. Innerhalb von knapp 3 Wochen ist die Aktie somit um mehr als 30 Prozent gestiegen.

Durch die Entscheidung weitere Aktien aus den eigenen Stammaktien auszugeben, konnte man sich weitere 250 Millionen US-Dollar für die eigenen Unternehmenszwecke sichern. Dadurch erweitert sich der Spielraum für Ballard Power und man kann auf dem Markt wieder deutlich aktiver werden. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien liegt bei rund 16.450.623 Stammaktien.

Fazit: Ballard Power kann aktuell von der guten wirtschaftlichen Situation der Wasserstoff-Branche profitieren und erlebt eine Explosion an der Börse. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum Wasserstoff-Comeback und warum die Gewinnchancen hier besonders groß sind. Hier kostenfrei lesen.