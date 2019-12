Ballard Power: Das soll es nicht gewesen sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von Ballard Power hat, trotz eines kleinen Rücksetzers am Freitagmorgen, sich in der zurückliegenden Woche ganz ordentlich geschlagen. Nach einem Eröffnungskurs von 5,70 Euro am Montag ging es bis zum Wochenende auf deutlich über 6 Euro. Den größten Sprung legte Ballard am Dienstag hin, als die Bestellung für so genannte Membranelektroden-Baugruppen (MEAs) im Wert von 19,2 Millionen Dollar bekannt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung