Ballard Power schießt weiter durch die Decke!

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen können es nicht fassen: Der Aktienkurs ist nicht aufzuhalten. Aktuell werden täglich neue Bestwerte an der Börse aufgestellt, was vor allem durch die Aktivitäten in China ausgelöst wurde.

Die zuletzt bekanntgewordene Bestellung von Guangdong Synergy Ballard Hydrogen Power, über ein Auftragsvolumen von 7,7 Millionen Dollar, sorgte für einen großen Schub für Ballard Power. Mit dem Partnerunternehmen, an dem Ballard Power auch selber beteiligt ist, werden alternative Antriebsformen in China vorangetrieben. Mittlerweile werden schon über 650 Elektrobusse und 2200 Brennstoffzellen-LKW mit den entsprechenden Technologien ausgestattet.

Der Aktienkurs ist so hoch wie seit 18 Jahren nicht mehr! Aktuell liegt dieser bei 17,88 Euro und kann sich gegenüber dem Vortag um 0,185 Euro und 1,05 Prozent verbessern. Seitdem es Anfang Juli zu einem Boom kam, ist die Aktie nicht mehr aufzuhalten. Ein Limit scheint es nicht zu geben.

