Ballard Power schießt erneut in die Höhe!

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen können aktuell einer super Zukunft entgegenblicken. Denn die Wasserstoff-Branche boomt wie nie zuvor. Deshalb sind aktuell auch an der Börse deutliche Sprünge des Aktienkurses zu vernehmen.

Ein Indikator für die steigende Bedeutung, ist unter anderem das Anstrengen der Bundesregierung. In dem verabschiedeten Konjunkturprogramm sollen rund 9 Milliarden Euro in die Branche fließen. Auch das Interesse von Aktionären steigt weiterhin. So ergab eine Studie, dass die Google Suchanfrage “Wasserstoff Aktie” sich innerhalb von 2 Jahren um 1850 Prozent vermehrt hat.

Nachdem am 10.6. der höchste Wert seit über 15 Jahren an der Börse verzeichnet werden konnte, kam es am darauffolgenden Tag zu einem kleinen Einbruch. Zum Ende des Freitages machte der Kurs jedoch wieder einen Sprung nach oben und verbesserte sich um 11,4 Prozent. Das bedeutet ein momentaner Aktienkurs von 11,89 Euro.

