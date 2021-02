Ballard Power rutscht in eine schwere Krise!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Wars das schon wieder für die Wasserstoff-Aktien? Ballard Power hat in der vergangenen Woche eine heftige Abwertung erfahren müssen. Die Anlegerstimmung scheint bei den Wasserstoff-Aktien derzeit zu sinken, denn nicht nur diese Aktie rutscht in den Keller. Von fast 35 Euro zum Wochenanfang muss man sich nun mit einer Abwertung auf unter 30 Euro begnügen.

Ballard Power muss sich nun schleunigst auf die Suche nach Lösungen machen. Denn eigentlich sollte der Wasserstoff-Antrieb die Zukunft der Antriebsmöglichkeiten darstellen, davon ist aber momentan absolut zu wenig zu sehen. Ballard Power hat so großes Potenzial und kann eben dies auf dem Aktienmarkt nicht vernünftig abrufen. Wird das hier noch was?

Nun muss man wirklich Gas geben, denn die Anleger orientieren sich bereits um und suchen nach neuen Anlagemöglichkeiten. Die Aktie von Ballard Power wirkt momentan nicht sonderlich lukrativ, wie sich auch am Freitagswert wieder zeigte. Man musste Einbußen in Höhe von 1,82 Prozent und 0,55 Euro in Kauf nehmen, wodurch der Aktienwert auf 29,70 Euro abgesunken ist!

