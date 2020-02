Ballard Power mit ordentlich Feuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Partystimmung bei Ballard Power-Aktionären. Schließlich weist die Kurstafel für heute ein Plus von 5,46% aus. Damit kostet ein Anteilsschein nun 10,76 Euro. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Bis zum nächsten Hoch fehlen nun schließlich nur noch 16%. Wird diese Hürde aus dem Weg geräumt, sollte es weiter nach oben gehen. Darüber ist der Weg erst einmal frei. Für Ballard Power geht es jetzt also um die Wurst!

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber auf den endgültigen Startschuss warten. Die 200-Tage-Linie stützt die Notierungen bei 5,37 Euro. Wer pessimistisch eingestellt ist, hat durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen günstigen Baisse-Einstieg.

