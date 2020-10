Ballard Power: Das muss jetzt gelingen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Der Kurs der Ballard Power-Aktie konnte sich in den letzten Tagen insgesamt dreimal kurzzeitig über die Marke von 19,00 US-Dollar vorschieben. Am weitesten vordringen konnten die Bullen am Montag, als ein Tageshoch bei 19,21 US-Dollar gestellt wurde. Danach fiel die Aktie jedoch wieder auf ihren steilen Aufwärtstrend zurück.

Er konnte von den Bullen zunächst behauptet werden. Das war wichtig, denn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung