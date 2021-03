Ballard Power macht die Anleger reich!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Das sind fantastische Aussichten, die die Wasserstoff-Aktie von Ballard Power momentan zu bieten hat! Der Kurs geht wieder steil nach oben und kann die Verluste der vergangenen Woche lockerleicht abschütteln! Noch vor wenigen Tagen hat die Aktie am Negativwert von 21 Euro gekratzt, nun schaut man wieder nach oben und wird schon sehr zeitnah die Schwelle von 25 Euro überschreiten!

Hier kann man sich als Anleger in den kommenden Tagen noch einiges erhoffen! Der Kurs schießt unglaublich in die Höhe und hat nicht nur die Marke von 25 Euro als Kursziel ausgerufen, sondern will sogar die Hürde der 30 Euro nehmen. Das scheint nicht allzu unrealistisch, denn dort war die Aktie bereits und dort wird sie auch über Kurz oder Lang hinkommen!

Also bietet sich an dieser Stelle die ideale Gelegenheit, um die großen Gewinne dieser Aktie mitzunehmen und jetzt einzusteigen. Ballard Power ist immer für eine Überraschung gut, so viel steht fest! Gegenüber dem letzten Werktag steigt die Aktie auch heute wieder um 5,89 Prozent an! Das entspricht einem Aufschwung von 1,36 Euro gegenüber Freitag! Der Kurs liegt somit nun bei 24,46 Euro!

