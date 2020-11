Ballard Power legt kräftig zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Über diese Nachrichten könnten sich die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen heute besonders freuen. Denn zuletzt konnte der Aktienkurs endlich wieder Schritt für Schritt zulegen und auch heute verzeichnet man ein sattes Plus. Derzeit befindet man sich auf einem starken Weg nach oben.

Anleger-Tipp: Der Wasserstoff-Boom sorgt für starke Werte an der Börse und die Unternehmen der Branche sind gefragt wie noch nie. Ballard Power erlebt gerade eine Explosion an der Börse. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport alles zu den großen Gewinnern unter den Wasserstoff-Herstellern. Hier kostenfrei lesen.

Insgesamt steigt der Aktienkurs gegenüber dem Vortag um satte 3,7 Prozent und 0,50 Euro. Damit überspringt man die 14-Euro-Grenze und weist einen derzeitigen Aktienkurs von 14,02 Euro auf. Somit ist die Aktie innerhalb von einer Woche um mehr als 15 Prozent gestiegen, das ist der Wahnsinn!

Einen positiven Einfluss dürfte der mit Audi unterzeichnete Vertrag haben. Mit dem deutschen Automobilherstellers wurde vor kurzem ein Vertrag für Brennstoffzellen-Stacks unterschrieben. Dies wird die Bemühungen von Audi im Bereich der Brennstoffzellen-Technologien weiter vorantreiben und zeigt die wichtige Bedeutung von Ballard Power für den Markt.

Fazit: Ballard Power kann aktuell von der guten wirtschaftlichen Situation der Wasserstoff-Branche profitieren und erlebt eine Explosion an der Börse. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum Wasserstoff-Comeback und warum die Gewinnchancen hier besonders groß sind. Hier kostenfrei lesen.