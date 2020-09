Ballard Power legt kräftig zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Das dürfte die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen heute besonders freuen. Denn nach dem deutlichen Rückgang in der letzten Woche, kann sich der Kurs zum Start der neuen Woche wieder deutlich nach oben korrigieren. Ein Grund dafür könnte eine ganz bestimmte Neuigkeit sein.

Der Aktienkurs steht derzeit bei soliden 12,05 Euro und steigt somit um mehr als 4 Prozent und insgesamt 0,47 Euro gegenüber der vorherigen Woche. Am Freitag wurde der vorübergehend schlechteste Wert der letzten 2 Monate mit 11,58 Euro aufgestellt. Mit dem heutigen Anstieg des Kurses geht der Kurs wieder in die richtige Richtung.

Einen neuen Impuls könnten die Pläne der chinesischen Regierung sein, erneut in den Bereich der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Automobil-Branche zu investieren. China gilt bereits als Vorreiter in diesem Segment und will sein Handeln nun weiter vorantreiben. Da Ballard Power eines der gefragtesten Unternehmen in dieser Branche ist, könnte man hier enorm von den Plänen profitieren.

