Ballard Power könnte heute einer der größten Gewinner sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen freuen sich heute über einen Anstieg an der Börse, der für neuen Schub sorgen könnte. Denn das vor kurzem aufgestellte Allzeit-Hoch ist nun in Reichweite und könnte demnächst übertroffen werden. Wir können uns also weiterhin an Ballard Power erfreuen.

Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien brechen aktuell alle Rekorde. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Ballard Power große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen.

Der Aktienkurs steigt heute um mehr als 3 Prozent und 0,86 Euro an. Damit liegt der Kurs bei 29 Euro und damit auf einem überragenden Niveau. Das derzeitige Allzeit-Hoch wurde am 26. Januar mit 30,70 Euro aufgestellt. Dies war die Spitze der im Januar andauernden Kurs-Rallye, als der Kurs insgesamt um fast 70 Prozent steigen konnte.

Für einen größeren Auftrieb dürfte das zuletzt stattgefundene virtuelle Treffen der Wasserstoff-Branche gesorgt haben. Dabei tauschten führende Unternehmen, zu denen auch Ballard Power gehörte, neue Erkenntnisse in der Forschung und weitere elementare Fortschritte aus. Dies zeigt weiterhin die enorme Relevanz von Ballard Power in der Wasserstoff-Branche.

Fazit: PowerCell ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.