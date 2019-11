Ballard Power: Das kann sich doch sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von Ballard Power hat offenbar endgültig zurück in die Spur gefunden. Nach einem Schlusskurs von 5,89 Euro am vergangenen Freitag ging es Stück für Stück nach oben. Am Montag beendeten die Papiere des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen den Tag bereits bei einem Kurs von 6,17 Euro. Am Mittwoch im frühen Handel übersprang Ballard Power bereits wieder kurzzeitig die Marke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung