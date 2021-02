Ballard Power: jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Was für eine heftige Entwicklung bei der Aktie von Ballard Power! Wie auch bei allen anderen Wasserstoff-Aktien muss man hier derzeit große Kursverluste verkraften, die den Anlegern förmlich das Geld aus den Taschen ziehen. So heftige Verluste hat man hier noch nie gesehen, was ein Schock für die Aktionäre ist, die langsam aber sicher das Vertrauen verlieren!

Das ist wirklich dramatisch, wie sich die Lage für die Wasserstoffaktien von Ballard Power, ITM Power und auch Plug Power in den letzten Tagen zugespitzt hat. Man muss derartige Verluste verkraften, dass man nun sogar den Totalabsturz fürchten muss! Es benötigt richtig positive Nachrichten, um aus dieser brisanten Situation wieder als Gewinner raus kommen zu können!

Danach sieht es aber momentan noch nicht aus. Ballard Power muss gegenüber dem Vortag wieder rote Zahlen in Kauf nehmen, denn der Kursverlust beträgt satte 6,67 Prozent gegenüber dem Wert vom Mittwoch. Somit verliert die Aktie sage und schreibe 1,78 Euro! Der Kurs macht einen enormen Satz nach unten und steht nur noch bei 24,89 Euro!

