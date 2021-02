Ballard Power: das hat keiner erwartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von Ballard Power, einem der führenden Hersteller von Brennstoffzellen, gibt heute richtig Gas! Und das, nachdem man am gestrigen Mittwoch noch heftige Einbußen in Kauf nehmen musste und der Kurs vom Hochpunkt bei 34 Euro auf weniger als 30 Euro abgesackt ist und in einem Langzeittief festhing. Heute kann man sich berappeln und die Aktie wieder in ruhigere Fahrwasser bringen!

Die Kursschwankung gestern ließ sich aber leicht erklären. Es wurde bekannt, dass Ballard Power eine Kapitalerhöhung plant, wodurch die Anlegerstimmung erst einmal getrübt war. Nun geht es aber wieder bergauf und die Gewinne können weiter realisiert werden. Kein Grund zur Hektik also, sondern nur eine kurze Kurskorrektur. Ballard Power bleibt weiter am Ball!

Also ist mit dieser Aktie auch in naher Zukunft noch zu rechnen. Ballard Power ist die Zukunft und wird weiter als Goldgrube für jeden Anleger fungieren können. Also dran bleiben und Gewinne realisieren, statt diese Aktie aus den Augen zu verlieren. Die gestrigen Verluste werden heute bereits wieder mit einem satten Plus von 5,66 Prozent und 1,66 Euro ausgeglichen, wodurch die Aktie bereits wieder einen Wert von 31,00 Euro hat!

