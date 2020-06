Ballard Power: Das hat gesessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Während der Corona-Krise an der Börse wurden Aktionäre von Wasserstoff-Unternehmen regelrecht ausgelacht, so heftig waren die Einbußen. Doch jetzt schlagen Ballard Power & Co. gnadenlos zurück. Die Rekordjagd ist beispiellos. In dieser Woche sprang Ballard Power wieder über die Marke von 12 Euro und hat damit die großen Indizes deutlich hinter sich gelassen.

Im Zuge des Corona-Rückgangs hatte sich Ballard Power von rund 14 Euro auf unter 7 Euro halbiert. Doch Ende März begann eine unfassbare Rallye, die den Kurs jetzt wieder auf das Niveau von vor Corona katapultiert hat. Mit diesem Anstieg gelten jetzt aus technischer Sicht noch einmal neue Kaufsignale.

Dass bei Ballard Power auch die Geschäftsentwicklung stimmt, zeigen die aktuellen Umsätze. Für Q1 2020 veröffentlichte Ballard Power ein neues Rekordergebnis. Immerhin lag der Umsatz mit 24 Millionen US-Dollar rund 50 Prozent über dem Vergleichszeitraum aus dem Vorjahr.

Fazit: Ballard Power ist einer der größten Hoffnungsträger der Wasserstoff-Branche. Welche Aktien hier die größten Chancen bieten, lesen Sie hier.