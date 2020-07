Ballard Power: An diesem Tag kann es zur Rettung kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen sind zurzeit gar nicht guter Dinge. Nachdem die Aktie wochenlang auf der Welle des Booms reiten konnte, sind die letzten Tage deutlich komplizierter verlaufen. Die Rettung könnte jedoch ziemlich bald kommen, was für eine baldige Explosion des Aktienkurses sorgen würde.

Am 6. August könnte der Aktienkurs einen neuen großen Impuls erhalten. Denn an diesem Tag präsentiert Ballard Power die neuen Zahlen für das Quartal. Entscheidend könnte hier die Höhe des Umsatzes sein. Bislang stellt sich vielen noch die Frage, in welche Richtung es gehen wird.

Aktuell steht der Aktienkurs bei 12,45 Euro und liegt damit 0,23 Euro und 1,81 Prozent unter dem gestrigen Wert. Die Chancen einer Steigerung zum Ende der Woche sind relativ klein, da der Aktienkurs seit zwei Wochen fast durchgängig am Fallen ist. Das Potenzial sollte dennoch vorhanden sein.

