Ballard Power auf dem Vormarsch!

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich heute und aktuell wieder mit einer verbesserten Ausgangslage auseinandersetzen. Insbesondere eine bestimmte Nachricht könnte für einen Aufschwung an der Börse gesorgt haben. Die Zeichen stehen somit wieder voll auf Angriff.

Die zuletzt bekanntgewordene Partnerschaft mit dem deutschen Autobauer Audi könnte für diesen Anstieg an der Börse gesorgt haben. Mit der Entwicklung neuer Brennstoffzellen-Stacks soll im Rahmen des sogenannten Technology-Solutions-Programm, die Ausrüstung spezieller Nutzfahrzeuge verbessert werden.

Nach einem einwöchigen Anstieg von fast 20 Prozent, scheint die Aktie sich von einer kurzen Schwächephase mehr als erholt zu haben. Der derzeitige Aktienkurs liegt bei 13,74 Euro und verschlechtert sich gegenüber dem Vortag nur minimal um insgesamt 0,8 Prozent und 0,12 Euro.

