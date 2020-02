Ballard Power: In anderen Sphären!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Selbst ein vermeldeter Weltrekord konnte die Aktie von Ballard Power in der zurückliegenden Woche nicht pushen. Bei einem Kurs von 9,04 Euro waren die Papiere des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen in die Woche gestartet, bei 8,89 Euro, ein weiteres Minus von einem Prozent, gingen sie am Freitag aus dem Handel. Ballard-Anleger dürften sich eine andere Performance gewünscht haben, lag das Kursniveau ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



