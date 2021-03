Ballard Power: Wie stark sind die Bullen derzeit noch?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard-Power-Aktie hatte wie andere Wasserstoff-Werte in den letzten Tagen massive Abgaben hinzunehmen. Seitdem der Kurs am 9. Februar auf ein neues Hoch bei 42,28 US-Dollar vordringen konnte, bestimmen Gewinnmitnahmen das Bild. Sie haben die Aktie in eine scharfe Abwärtsbewegung übergehen lassen.

Ende Februar wurde dabei der 50-Tagedurchschnitt unterschritten und auch der 50-Wochendurchschnitt bei 20,27 US-Dollar wurde durch das Tief



