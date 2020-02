Ballard Power: Wie aus dem Nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Der Aufstieg der Aktie von Ballard Power war spektakulär. Am Dienstag dieser Woche noch notierten die Papiere des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen bei zwischenzeitlich lediglich 10,50 Euro, am Donnerstagvormittag standen 14,30 Euro auf dem Kurszettel. Das war nicht nur ein Aufschlag von rund 35 Prozent in lediglich zwei Handelstagen. Es war zudem ein neues Mehrjahreshoch. Nachdem Ballard Power bereits gegen Mittag ...



