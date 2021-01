Ballard Power: Wenn man das gewusst hätte…

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power ist am Dienstag praktisch wieder auferstanden. Am Montag noch war die Aktie ein weiteres Mal deutlich nach unten geschickt worden. Es ging um annähernd 5 % abwärts. Der kanadische Konzern aus der Branche der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen hat damit eine deutliche Abwärtsfahrt fortgesetzt, die sich bereits seit Tagen ankündigte. Noch am 13. Januar war der Wert mit mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



