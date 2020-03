Ballard Power: Was für ein irres Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Corona, Panik, Ausverkauf – an den Börsen ist derzeit weltweit die Hölle los. Nicht nur die Aktien aus der Touristikbranche befinden sich im freiem Fall, auch die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Titel gerieten zuletzt massiv unter Druck. Die Aktie von Ballard Power macht da keine Ausnahme, alleine am Donnerstag verloren die Papiere zweitweise mehr als weitere zwölf Prozent an Wert. Doch in das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung