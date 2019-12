Ballard Power: Was für ein Drama!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Spannender hätten die Bullen den Handel am Dienstag bei der Ballard Power-Aktie nicht gestalten können. Zunächst startete die Aktie mit einem Abwärtsgap in den Handel. Dann fiel der Kurs unter die 50-Tagelinie zurück und ermäßigte sich im Tief auf 5,50 US-Dollar. Wer hier in Panik geriet und verkauft hat, dürfte sich Stunden später mächtig geärgert haben, denn der Kurs stieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung