Ballard Power: Vermeintlich gebannte Gefahr schon wieder zurück!

Für den Moment konnten die Bullen bei der Ballard Power-Aktie in der letzten Woche ihren Kopf noch einmal aus der Schlinge ziehen, denn es gelang ihnen, einen nachhaltigen Rückfall unter den 50-Tagedurchschnitt bei 4,76 US-Dollar zu vermeiden. Der Moment geht in diesen Stunden aber gerade zu Ende, denn auf dem anschließenden Weg nach oben ist die Aktie am Montag am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



