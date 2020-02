Ballard Power: Tatsächlich geschafft!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von Ballard Power hat es geschafft – und die vergangene Woche nach einem ziemlichen Auf und Ab im Plus beendet. Mit 10,05 Euro waren die Papiere des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen einst in den Handel am Montag gestartet, am Dienstag nach einem Anstieg auf 10,68 Euro kurzzeitig auf 9,75 Euro zurückgefallen. Zum Wochenausklang standen schließlich 10,39 Euro bei der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



